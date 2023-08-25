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«Спартак» заявил Бабича в РПЛ, ЦСКА – Давилу

«Спартак» заявил Бабича в РПЛ, ЦСКА – Давилу

«Спартак» заявил защитника Срджана Бабича, а ЦСКА – хавбека Виктора Давилу. Бабич включен в заявку под номером 6, Давила – под 7-м.

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