Сергей Семенов продолжил победную славу школы русской борьбы

В финальной схватке наш богатырь при счете 4:2 в свою пользу уложил на туше могучего и грозного турка Ризу Кайялпа, трёхкратного призёра Олимпиад, пятикратного чемпиона мира и 12-кратного триумфатора европейских первенств! 28-летней атлет из древнего русского города Тулы продолжил тем самым славные и победные традиции этого вида спорта, заложенные еще в начале прошлого века легендарным […].
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