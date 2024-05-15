ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше Юлия СоколоваСогласно последним данным от издания The Wall Street Journal, 22-летний украинец, пересекший границу в поисках убежища в Польше, оказался втянут в необычную деятельность.
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