ВС РФ поразили секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше Юлия СоколоваСогласно последним данным от издания The Wall Street Journal, 22-летний украинец, пересекший границу в поисках убежища в Польше, оказался втянут в необычную деятельность.