17 семей в Забайкалье отказались от сельских сертификатов в 2026 году

В Забайкальском крае 17 получателей сельских сертификатов отказались от них в 2026 году. Такие сведения 16 сентября озвучила замминистра социальной и демографической политики региона Татьяна Сараева на заседании комитета по социальной политике краевого Заксобрания, передает корреспондент «МК в Чите».