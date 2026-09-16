17 семей в Забайкалье отказались от сельских сертификатов в 2026 году

В Забайкальском крае 17 получателей сельских сертификатов отказались от них в 2026 году. Такие сведения 16 сентября озвучила замминистра социальной и демографической политики региона Татьяна Сараева на заседании комитета по социальной политике краевого Заксобрания, передает корреспондент «МК в Чите».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура Херсо...
- Почему украинские...
- Без России никак....
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым