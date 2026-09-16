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Царьград

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17 семей в Забайкалье отказались от сельских сертификатов в 2026 году

17 семей в Забайкалье отказались от сельских сертификатов в 2026 году

В Забайкальском крае 17 получателей сельских сертификатов отказались от них в 2026 году. Такие сведения 16 сентября озвучила замминистра социальной и демографической политики региона Татьяна Сараева на заседании комитета по социальной политике краевого Заксобрания, передает корреспондент «МК в Чите».

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