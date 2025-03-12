В парламенте Белоруссии заявили о готовности к контактам с Вашингтоном

РИА Новости/Евгений Одиноков Белорусский парламент готов к контактам с американской стороной. Об этом заявил "Известиям" зампредседателя комиссии по международным делам парламента республики Олег Гайдукевич.
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