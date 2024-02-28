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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не отказался бы от покупки Артура

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не отказался бы от покупки Артура

Петербургский «Зенит» купил Артура за 18 миллионов евро. По словам главного тренера «Динамо» Марцела Лички, спортсмен является сильным центральным защитником, и он был бы рад иметь такого футболиста в своей команде.

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