Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не отказался бы от покупки Артура

Петербургский «Зенит» купил Артура за 18 миллионов евро. По словам главного тренера «Динамо» Марцела Лички, спортсмен является сильным центральным защитником, и он был бы рад иметь такого футболиста в своей команде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии