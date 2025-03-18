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Политика как она есть

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Светлана Лобода с полуобнаженной грудью выступила перед зрителями в Лондоне

Светлана Лобода с полуобнаженной грудью выступила перед зрителями в Лондоне

Украинская певица Светлана Лобода вышла на сцену в откровенном наряде. Соответствующий пост опубликован на странице пользовательницы с никнеймом @irinakhvanskay в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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