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Новости Тамбова

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Тамбовскому бизнесу выплатили более 320 млн рублей долгов после вмешательства прокуратуры

Тамбовскому бизнесу выплатили более 320 млн рублей долгов после вмешательства прокуратуры

Фото: Софья Корнеева/Вердикт При этом надзорное ведомство отклонило около 70% предложений о внеплановых проверках предпринимателей и выявило свыше 150 нарушений в работе контролирующих органов.

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