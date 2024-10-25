Россия призывает МВФ к немедленной реформе системы квот

С призывом к Международному валютному фонду (МВФ) приступить к незамедлительной работе по пересмотру квот стран-участниц выступил министр финансов РФ Антон Силуанов 25 октября в рамках 50-й встречи Международного валютно-финансового комитета, состоявшегося в Вашингтоне.