Сотруднику Астраханского управления федеральной службы исполнения наказаний предъявлено обвинение в подделке документов

На территории Астраханской области разгорелся скандальный случай, связанный с подделкой документов. Сотруднику одной из местных исправительных колоний было предъявлено обвинение в незаконном использовании поддельного документа.
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