IRS Takes Aim At AQR's Tax-Slashing "Holy Grail", Warns Crackdown May Be Retroactive For three years Wall Street's hottest product wasn't a stock, a sector or even an AI trade - it was losing money.
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