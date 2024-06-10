Задача в конкретном случае продемонстрировать на пальцах, как Подоляка делает манипулятивные вбросы и программирование под видом вроде бы просто новостей, а не опровергать его вброс.
Как они это делают... манипуляция и программирование под видом новостей... или технология влияния
Комментарии
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Лиля
А вот почему он пошел на Москву ,хотя это громко сказано, Так это он дал понять, что надо кончить с этим безобразием
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1 час.
Лиля
Я маленький человек, участвовал в двух войнах но цену знаю жизни
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1 час.
Александр Конкин
автор, ежели ты обвиняешь Подоляку, то конкретизируй! А болтать "ногами" мы все можем! Если это укроп. конкретизируй!А за ВАДА, так все согласны что 5 колонна денег валит, дабы остаться у кормушки! Зачем нам ВАДА ежели нас не допустили к Олимпиаде по политсоображениям? Автор, а может ты "засланный..." и устраняешь...?
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22 мин.
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