Как они это делают... манипуляция и программирование под видом новостей... или технология влияния

А вот почему он пошел на Москву ,хотя это громко сказано, Так это он дал понять, что надо кончить с этим безобразием

Александр Конкин

автор, ежели ты обвиняешь Подоляку, то конкретизируй! А болтать "ногами" мы все можем! Если это укроп. конкретизируй!А за ВАДА, так все согласны что 5 колонна денег валит, дабы остаться у кормушки! Зачем нам ВАДА ежели нас не допустили к Олимпиаде по политсоображениям? Автор, а может ты "засланный..." и устраняешь...?