Наш путь — русский

Катерина

Ни за какой "западной морковкой" мы не пошли в 90-е... Многие понятия не имеют, как живут на западе. Просто старое сломали, и на обломках прыгали кто во что горазд. Кто-то в мутной воде успешно ловил рыбку и сказочно обогатился, присвоив советское наследие. Нашлись и такие, кто с нуля начал... и преуспел. Таких немного, но они тоже есть. Большая-же часть населения, поголодав в 90-е, сегодня живут от зарплаты до зарплаты, как и жили в Союзе... рады и этому. Разница лишь в том, что при Советах многие, имея деньги, купить ничего не могли. Сегодня полки магазинов завалены, но не всё по карману. Если разница между бедностью и богатством будет расти, то мы можем опять наступить на грабли столетней давности... и уже вряд-ли Страна наша великая выживет. Но правят нами сегодня люди умные. Хочется надеяться на лучшее. Предпосылки к этому есть.