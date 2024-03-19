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Наш путь — русский

Русский фельдмаршал Миних высказал мысль, что "русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом.

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Комментарии
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Катерина
Ни  за  какой &quot;западной морковкой&quot; мы  не  пошли в 90-е...  Многие  понятия  не  имеют,  как живут  на западе.  Просто  старое  сломали, и на  обломках  прыгали  кто  во  что  горазд. Кто-то в  мутной  воде успешно ловил  рыбку и сказочно обогатился, присвоив советское наследие.  Нашлись и  такие,  кто  с  нуля  начал... и  преуспел.  Таких  немного,  но  они  тоже  есть.  Большая-же  часть населения,  поголодав в 90-е,  сегодня  живут  от  зарплаты  до  зарплаты,  как  и  жили  в  Союзе...  рады  и  этому. Разница  лишь  в  том,  что  при  Советах  многие, имея деньги, купить  ничего  не  могли.  Сегодня  полки  магазинов  завалены, но не  всё  по  карману.  Если  разница между  бедностью и  богатством  будет  расти,  то  мы  можем  опять  наступить  на  грабли столетней  давности... и  уже  вряд-ли  Страна наша  великая   выживет.  Но  правят  нами  сегодня люди  умные.  Хочется  надеяться на  лучшее.  Предпосылки  к  этому  есть.
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7 час.
Лариса Фомичева
Пора!https://www.youtube.com/watch?v=bt674jnJAx8
Песня берёт ЗА ДУШУ! Послушайте!
YouTube
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1 час.
Катерина
Хороший  клип.
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1 час.

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