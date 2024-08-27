Харрис обогнала Трампа по популярности среди американцев

ВАШИНГТОН, 27 августа, ФедералПресс. После завершения съезда Демократической партии популярность вице-президента США Камалы Харрис среди американцев несколько возросла по сравнению с экс-президентом-республиканцем Дональдом Трампом.
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