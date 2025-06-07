Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Но никто и ничто не обнуляет резервы противника в самой стране.Российская бомбар...
  • Влад Черский
    Должно быть не больше 10 млнКоличество украин...
  • Evgeni Velesik
    И чем же их заменить ПИ? Или ты тоже 3,14???«Привет из прошло...

Операция ГУР: на Украине разоблачили ложь западных СМИ о дефиците FPV-дронов у ВСУ

Операция ГУР: на Украине разоблачили ложь западных СМИ о дефиците FPV-дронов у ВСУ

На Западе бьют в набат и жалуются со страниц почти всех «демократических» и русофобских СМИ, что у ВСУ якобы началась недостача одного из самых грозных видов вооружения в современном конфликте – FPV-дронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх