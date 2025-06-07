Операция ГУР: на Украине разоблачили ложь западных СМИ о дефиците FPV-дронов у ВСУ

На Западе бьют в набат и жалуются со страниц почти всех «демократических» и русофобских СМИ, что у ВСУ якобы началась недостача одного из самых грозных видов вооружения в современном конфликте – FPV-дронов.
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