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Аргументы недели

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Полицейские Петербурга задержали пятерых участников группы по вербовке дропперов

Полицейские Петербурга задержали пятерых участников группы по вербовке дропперов

В Санкт-Петербурге задержали пятерых участников группы, подозреваемых в вербовке дропперов. Через оформленные ими банковские карты прошло около 100 миллионов рублей.

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