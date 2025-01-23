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Во сколько обходится владение кроссовером Belgee X50 при работе в такси? Cумма расходов за 2 года шокирует

Эксперты маркетингового агентства НАПИ (Национальное агентство промышленной информации) подсчитали, что за 2 года среднестатистическому таксопарку в Москве придется потратить на содержание белорусского кроссовера почти 4 млн рублей: сумма расходов ….

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