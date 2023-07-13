«Флот не готов к войне с Китаем»: ВМС США переживают кризис технического обслуживания субмарин

Американский флот предоставил данные о состоянии своего ударного подводного флота, согласно которым процент находящихся на ремонте субмарин достиг пиковых значений.
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