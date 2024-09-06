Выборы в Москве начались в штатном режиме

Выборы в Москве в МГД состоятся с 6 по 8 сентября В столице 6 сентября в 8:00 начались выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО, включая Бекасово, Вороново и Краснопахорский.