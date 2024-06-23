Sabah: Эр-Рияд отомстил Байдену за критику саудовского кронпринца

Директор отдела зарубежных новостей турецкого издания Sabah Берджан Тутар заявил, что окончание нефтедолларового соглашения между США и Саудовской Аравией является местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии