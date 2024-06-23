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Sabah: Эр-Рияд отомстил Байдену за критику саудовского кронпринца

Sabah: Эр-Рияд отомстил Байдену за критику саудовского кронпринца

Директор отдела зарубежных новостей турецкого издания Sabah Берджан Тутар заявил, что окончание нефтедолларового соглашения между США и Саудовской Аравией является местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана.

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