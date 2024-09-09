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"Реально волосы дыбом": Соратник Кадырова рассказал, что хранят телефоны украинцев

"Реально волосы дыбом": Соратник Кадырова рассказал, что хранят телефоны украинцев

Соратник Кадырова генерал Апти Алаудинов рассказал, что хранят телефоны украинцев. "Реально волосы дыбом", - не сдержался он, перечисляя запечатлённые на камеру зверства.

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