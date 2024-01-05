Google написала "Конституцию для роботов"

Система сбора данных Google, AutoRT, использует модель визуального языка (VLM) и большую языковую модель (LLM), чтобы понять окружающую среду, адаптироваться к незнакомым настройкам и принять решение о соответствующих задачах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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