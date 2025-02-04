Грузинский парламент отозвал делегацию из ПАСЕ после резолюции

Руководство Грузии отозвало членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщил официальный сайт «Первого канала Грузинского телевидения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии