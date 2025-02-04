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Грузинский парламент отозвал делегацию из ПАСЕ после резолюции

Грузинский парламент отозвал делегацию из ПАСЕ после резолюции

Руководство Грузии отозвало членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщил официальный сайт «Первого канала Грузинского телевидения».

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