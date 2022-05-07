Рваные раны и сломанная челюсть: избитый мужчина постучал в квартиру петербуржца и попросил о помощи

Инцидент произошел в Невском районе города по Шлиссельбургскому проспекту. Окровавленный житель Петербурга обратился за помощью в квартиру незнакомца по Шлиссельбургскому проспекту, рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.