НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Рваные раны и сломанная челюсть: избитый мужчина постучал в квартиру петербуржца и попросил о помощи

Инцидент произошел в Невском районе города по Шлиссельбургскому проспекту. Окровавленный житель Петербурга обратился за помощью в квартиру незнакомца по Шлиссельбургскому проспекту, рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

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