Девушке, снявшей эпатажное видео, пришлось извиняться.фото: vk.com--> Блогер из Самары Алёна Агафонова за последние сутки умудрилась обратить на себя внимание несколько раз.
Психолог объяснила действия блогерши, пощекотавшей Родину-мать на Мамаевом Кургане
Комментарии
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М
Мария
Вообще, читаю волгоградские новости - столько реальной жести, а их блогерша больше всего встревожила.
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7 час.
ИП
Иван Петров
Заняться нечем, вот и показывают себя, на гадости только ума и хватает, от тунеядства
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Работал на обл телевидении... Снимали важный сюжет к Дню Победы , на мемориальном военном кладбище...Наш самый лучший кинооператор никак не мог снять широкую панораму толпы скорбящих...И в азарте поиска лучшего кадра полез на черные гранитные плиты памятника...Откуда открывался лучший вид для съемок ...Я схватил оператора за локоть, не дал ему залезть на святой постамент... Увлеченный съемкой оператор сразу очнулся от *творческого транса*...Понял , что его удержали правильно.
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1 час.
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