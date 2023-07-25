Психолог объяснила действия блогерши, пощекотавшей Родину-мать на Мамаевом Кургане

Заняться нечем, вот и показывают себя, на гадости только ума и хватает, от тунеядства

ВА

Владимир Акулов

Работал на обл телевидении... Снимали важный сюжет к Дню Победы , на мемориальном военном кладбище...Наш самый лучший кинооператор никак не мог снять широкую панораму толпы скорбящих...И в азарте поиска лучшего кадра полез на черные гранитные плиты памятника...Откуда открывался лучший вид для съемок ...Я схватил оператора за локоть, не дал ему залезть на святой постамент... Увлеченный съемкой оператор сразу очнулся от *творческого транса*...Понял , что его удержали правильно.