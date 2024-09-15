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Закон, порядок, государство

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Полицейские Оренбургской области приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

Полицейские Оренбургской области приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

В сквере им. В. П. Самохина в Оренбурге сотрудники УМВД России по Оренбургской области совместно с ветеранами МВД России посадили саженцы  тополей, ольхи, дубов и другие.

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Комментарии
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Валерий
А что оренбургские полицейские вышли на первое место по борьбе с преступностью? Или их глава готовится заместить Колокольцева?
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