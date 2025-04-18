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Главный цвет года, мокко: выбираем маникюр, платье и помаду

Главный цвет года, мокко: выбираем маникюр, платье и помаду

Главный цвет года, мокко: выбираем маникюр, платье и помаду Алёна ЮрьеваВесна 2025 года ознаменуется новым трендом — оттенком Mocha Mousse, который был избран главным цветом года по версии Института цвета Pantone.

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