Главный цвет года, мокко: выбираем маникюр, платье и помаду Алёна ЮрьеваВесна 2025 года ознаменуется новым трендом — оттенком Mocha Mousse, который был избран главным цветом года по версии Института цвета Pantone.
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