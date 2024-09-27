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Царьград

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ЦСКА подписал Миралема Пьянича: уникальный контракт со звездой «Ювентуса»

ЦСКА подписал Миралема Пьянича: уникальный контракт со звездой «Ювентуса»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объявил о подписании годового контракта с Миралемом Пьяничем, звездным полузащитником, ранее выступавшим за «Барселону» и «Ювентус».

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