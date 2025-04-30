Здание смоленского вокзала нуждается в ремонте

Администрация Смоленска анонсировала ремонт ж/д вокзала и перронов В Смоленске состоялась рабочая встреча руководителя администрации областного центра Александра Новикова с представителями смоленского отделения ОАО «РЖД».
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