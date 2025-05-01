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Апелляция по делу Долиной: покупательница оспаривает решение о возврате квартиры

Апелляция по делу Долиной: покупательница оспаривает решение о возврате квартиры

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.

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