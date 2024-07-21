Остеопат Симкин назвал 5 самых вредных поз за рулем

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. Зачастую водители не задумываются о выбранной позе. Однако это может нанести серьезный вред спине и шее, особенно если человек часто за рулем, рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.
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