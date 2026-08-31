"У Аллы прекрасный вкус". Иноагент Максим Галкин показал новые фото из Бразилии

50-летний иноагент Максим Галкин показал, как отдыхает в Бразилии. Муж 77-летней Аллы Пугачёвой опубликовал новые фотографии с отдыха, на которых лежит в бассейне с видом на гору и пляж, гуляет по побережью и улицам Рио-де-Жанейро.