Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. И снова в деле замешаны "бородачи". Это когда-нибудь закончится?

ВМ Владимир Минаков "В будущем — восстанавливать единую большую страну, с Закавказьем и Средней Азией," Наивное предложение! В русских семьях - 1...2 ребёнка, а у жителей этих республик - по 4...6. Через десяток лет они схавают весь материнский капитал, налоги, заработанные жителями России, опять ( как при СССР), пойдут на содержание детей тех, кому чужда и Россия, и её народ.

Silver Kont А ты пасть закрой! Если пидор у черножопых на кукане, сиди тихо и не кукарекай! Все на сайтах "МТ" знают тебя как пидора черножопых, штатного "отбеливателя и кондиционера" черножопых мразей...