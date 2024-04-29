Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. И снова в деле замешаны "бородачи". Это когда-нибудь закончится?

Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. И снова в деле замешаны "бородачи". Это когда-нибудь закончится?

Интересная жизнь с Vera Star Глядя на происходящее в стране, поневоле возникает вопрос: до каких пор это будет продолжаться? В подмосковных Люберцах очередное громкое преступление - в результате нанесенных увечий абу-бандитами, в больнице скончался россиянин Виктор Холманский.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;В будущем — восстанавливать единую большую страну, с Закавказьем и Средней Азией,&quot;                                                Наивное предложение! В русских семьях -  1...2 ребёнка, а у жителей этих республик - по 4...6. Через десяток лет они схавают весь материнский капитал, налоги, заработанные жителями России, опять ( как при СССР), пойдут на содержание детей тех, кому чужда и Россия, и её народ.
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10 час.
Silver Kont
А ты пасть закрой! Если пидор у черножопых на кукане, сиди тихо и не кукарекай! Все на сайтах &quot;МТ&quot; знают тебя как пидора черножопых, штатного &quot;отбеливателя и кондиционера&quot; черножопых мразей...
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8 час.
СП
Светлана Позднякова
Ужас!Ужас!Ужас!бедные мы русские !В своей Стране,в своём доме-мы сироты,и некому нас защитить!!!Приезжие обнаглевшие настолько,что управу на них никто не может найти!!!И ￼сколько же это может продолжаться????Как так то???😱😭
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7 час.

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