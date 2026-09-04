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Калужские новости

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Калужский суд оставил в силе приговор иностранке, ударившей ножом в живот знакомого

Калужский суд оставил в силе приговор иностранке, ударившей ножом в живот знакомого

Удар ножом был нанесён прямо перед рестораном «The Бык» на глазах у ребёнка. Калужский областной суд оставил приговор без изменений, несмотря на доводы о самообороне.

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