Набиуллина заявила о возвращении наличных в банки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила о возвращении наличных в банки. По ее словам, причина в том, что после повышения ключевой ставки ставки по депозитам стали более привлекательными.
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