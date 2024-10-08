Нелегальная миграция в РФ: власти озвучили планы по её прекращению Ирэн ОрлонскаяВ Душанбе состоялось заседание межправительственной комиссии, на котором были рассмотрены изменения в миграционной политике России.
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