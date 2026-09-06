Star Trek's Gene Roddenberry Tried To Kill A Major TNG Storyline Because Of One Character

Gene Roddenberry sometimes didn't see the vision of Star Trek: The Next Generation, thinking this character was too insignificant to build a plotline around.
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