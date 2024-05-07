Летний иммунитет. Врач рассказала, какие витамины надо пить не только зимой

Вопрос приема витаминов всегда волнительный. Кто-то думает, что их нужно пить исключительно зимой для профилактики простуд, кто-то уверен, что ряд витаминов следует прекращать пить летом из-за появившегося солнца.
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