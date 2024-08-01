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ТАСС: Минобороны признают потерпевшей стороной в деле о «Военторге»

ТАСС: Минобороны признают потерпевшей стороной в деле о «Военторге»

Министерство обороны России будет признано потерпевшей стороной в рамках дела о хищениях в компании «Военторг» при исполнении государственных контрактов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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