ТАСС: Минобороны признают потерпевшей стороной в деле о «Военторге»

Министерство обороны России будет признано потерпевшей стороной в рамках дела о хищениях в компании «Военторг» при исполнении государственных контрактов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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