Суд передал акции КСПЗ в собственность государства

Жуковский районный суд Калужской области по требованию Генпрокуратуры РФ передал акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в собственность государства, говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.
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