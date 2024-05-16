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Суд передал акции КСПЗ в собственность государства

Жуковский районный суд Калужской области по требованию Генпрокуратуры РФ передал акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в собственность государства, говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

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