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temapenza

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Когда из кабачков уже перепробовали все: эта теплая намазка непревзойденно подойдет для тостов, рыбы и закусок

Если кабачки заполнили кухню, а интерес их изготовления истощился, возникает новое кулинарное решение: густое «масло» из кабачков.

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