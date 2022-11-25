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ЧМ-2022. Уэльс сыграет с Ираном, Нидерланды против Эквадора, Англия – США

Сборная Уэльса сыграет с Ираном во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также в пятницу Катар примет Сенегал, Нидерланды встретятся с Эквадором, Англии будут противостоять США.

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