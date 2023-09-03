СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ.НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ? В соц.сетях не прекращается «полемика» о плохой учебной программе в средней общеобразовательной школе России.
СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?
Комментарии
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Катерина
Автор мой ровесник. И я с ним почти во всём согласна. От себя, как советский учитель, добавлю, что наше советское образование начало хромать, когда Новой Конституцией СССР, принятой 7 октября 1977 г. Верховным Советом СССР, законодательно закреплено осуществление всеобщего обязательного среднего 10-летнего образования молодежи (ст.45). При этом ещё и программы усложнили. Это был чисто политический шаг, который не учитывал реалии.
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