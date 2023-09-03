Закон и Порядок

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СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?

СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?

  СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ.НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ? В соц.сетях не прекращается «полемика» о плохой учебной программе в средней общеобразовательной школе России.

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Комментарии
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Катерина
Автор мой ровесник.  И  я  с  ним  почти  во  всём  согласна.  От  себя,  как советский  учитель, добавлю, что наше советское  образование  начало  хромать,  когда  Новой Конституцией СССР, принятой 7 октября 1977 г. Верховным Советом СССР, законодательно закреплено осуществление всеобщего обязательного среднего 10-летнего образования молодежи (ст.45).   При  этом  ещё и программы  усложнили.  Это  был чисто  политический  шаг,  который не  учитывал  реалии.
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