СОВЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ. НАСКОЛЬКО ВЕРНО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?

Катерина

Автор мой ровесник. И я с ним почти во всём согласна. От себя, как советский учитель, добавлю, что наше советское образование начало хромать, когда Новой Конституцией СССР, принятой 7 октября 1977 г. Верховным Советом СССР, законодательно закреплено осуществление всеобщего обязательного среднего 10-летнего образования молодежи (ст.45). При этом ещё и программы усложнили. Это был чисто политический шаг, который не учитывал реалии.