Не пытайтесь что-то украсть у русских: Путин поручил Генпрокуратуре собрать досье на вредителей

Западу придется ответить за нанесенный России ущерб Светлана Гомзикова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Никита Мендкович В России будет вестись государственный мониторинг вреда, причиняемого стране иностранными государствами, организациями, а также действующими в их интересах физическими лицами.