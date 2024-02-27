В Армавире устраняют аварию, которая оставила без воды десятки тысяч людей

«Прокуратура Саратовской области»’ class=”item-image” > Более 20 социальных объектов и свыше 60 тысяч жителей города Армавира в Краснодарском крае остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе.
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