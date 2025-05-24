Минобороны РФ: Россия получила 307 военных и передала Украине 307 бойцов ВСУ

Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Украине 307 бойцов ВСУ. 23 мая в министерстве обороны России сообщили, что в рамках российско-украинских договоренностей от 16 мая об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области.