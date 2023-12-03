Вышел трейлер второй части финального сезона «Короны»

Последние шесть серий проекта выйдут 14 декабря. «Корона», 2016 — 2023 кадр из сериалаNetflix представил трейлер финальных шести серий «Короны» — исторического проекта о жизни британской королевской семьи, который выходит с 2016 года.
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