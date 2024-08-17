Инфогигиена - Администрация города Суджи сообщает

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https://vk.com/video-184704909_456239050 . Записки Панаса Шевченко    По блогерам-военwhorам ударили сразу с трёх сторон.

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Комментарии
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Астон Мартин
не надо вешать ярлыки ...🥸
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5 час.
Сергей Андросов
А что не так? Всё в дзынзелу!
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2 час.

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