В доме на Нелидовской отремонтируют входы в подъезды

Исполняющий обязанности главы управы Виталий Шевченко совершил еженедельный обход территории района. Вместе с ним это сделали заместитель главы муниципального округа Алексей Образцов, директор ГБУ «Жилищник» Борис Гмбоян, представители молодежной палаты и активные жители.
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