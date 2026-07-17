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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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В доме на Нелидовской отремонтируют входы в подъезды

Исполняющий обязанности главы управы Виталий Шевченко совершил еженедельный обход территории района. Вместе с ним это сделали заместитель главы муниципального округа Алексей Образцов, директор ГБУ «Жилищник» Борис Гмбоян, представители молодежной палаты и активные жители.

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