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За что присвоено звание Героя Советского Союза Ивану Сухомлину.

За что присвоено звание Героя Советского Союза Ивану Сухомлину.

Горящий танк гвардии лейтенанта Ивана Сухомлина таранил гитлеровскую самоходку на окраине Слонима. Осталась только сила ветра,И грузный шаг по целине,И те последних тридцать метров,Где жизнь со смертью наравне!К.

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